Трибуны на «ВТБ Арена парк» будут менять угол наклона под хоккей и баскетбол

Члена совета директоров «Арена Парк Менеджмент» Кирилл Макарищев ответил на вопросы о площадке для хоккея и баскетбола, которую планируется обустроить в рамках проекта «ВТБ Арена парк».

– Ледовая и баскетбольная арены на «Динамо» – одно целое?

– Это объект-трансформер, который позволяет проводить любые типы игровых мероприятий: бокс, концерт, хоккей, ледовое шоу. Причем будет сделано так, что хоккейные матчи и баскетбольные игры можно будет проводить в один день, но с разницей во времени.

Превращение хоккейной площадки в баскетбольную мы планируем осуществлять за 2,5 часа. Это не голословно: мы делали расчеты, моделировали. Объектом-индикатором был «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, где аналогичная трансформация делается вообще за 1 час 45 минут.

Внутри объекта у нас будет одна особенность: специальная грузовая рампа, которая ведет на третий этаж. Она позволяет заезжать туда 36-метровым грузовикам и одновременно разгружать четыре таких грузовика сразу на уровне поля. За счет этого мы сможем наращивать количество мероприятий, проводимых в год, в том числе за счет концертов. Задача – выйти на 200 мероприятий в год.

– Чья идея, чтобы на баскетбольной площадке «Динамо» играл ?

– Мы это еще с 2008 года начали обсуждать с клубом. Все это время мы в контакте с руководством клуба, показываем им все материалы, держим в курсе. Планируем под баскетбольный ЦСКА и раздевалки, и инфраструктуру.

– Вы говорили, что трибуны баскетбольной и хоккейной арены смогут менять наклон.

– Это запланировано и для ускорения трансформации, и для удобства болельщиков. Если посмотреть на размеры площадок хоккейного льда и баскетбольного паркета, то по длинным боковым сторонам они не сильно отличаются. А вот по узким торцевым, которые за кольцами и за воротами, разница в расстоянии составляет уже по 5-6 метров с каждой стороны. Если в хоккее трибуны подходят прямо к борту, то в баскетболе они получаются удаленными. Поэтому угол, который позволяет удобно смотреть хоккей, уже не будет комфортен для баскетбола.

Мы нашли решение, позволяющее менять угол наклона. Это недешевое удовольствие, стоит оно несколько миллионов евро. Но надо понимать, что этих денег стоит трансформация всего первого яруса, то есть 4,5 тысячи посадочных мест. Хоккейная арена будет вмещать 11,5 тысячи зрителей, баскетбольная после перевоплощения – 12,8, а концертная или с боксерским рингом – до 13-14 тысяч, – сказал функционер.