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    КХЛ признала гол Дадонова лучшим по итогам плей-офф

    Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор Егор Аверин Александр Попов Сергей Мозякин Евгений Дадонов Павел Дацюк Дэвид Бут Найджел Доус видео КХЛ Барыс Кубок Гагарина Линус Виделль Сергей Плотников Крис Ли Валерий Ничушкин Артем Пеньковский Куньлунь Ред Стар

    КХЛ представила хит-парад лучших голов Кубка Гагарина.

    10) шайба, заброшенная форвардом «Авангарда» Дэвидом Бутом в матче с «Ак Барсом» (4:3 ОТ);

    9) гол нападающего СКА Павла Дацюка в игре с «Витязем» (6:2);

    8) комбинация с участием защитника «Металлурга» Криса Ли и форварда Сергея Мозякина в матче с «Ак Барсом» (2:1 2ОТ);

    7) комбинация с участием нападающих ЦСКА Валерия Ничушкина и Александра Попова в игре с «Локомотивом» (3:4);

    6) шайба, заброшенная форвардом СКА Сергеем Плотниковым в матче с «Локомотивом» (4:1);

    5) гол нападающего «Трактора» Артема Пеньковского в игре с «Барысом» (5:1);

    4) шайба, заброшенная форвардом «Барыса» Найджелом Доусом в матче с «Трактором» (3:1);

    3) гол нападающего «Локомотива» Егора Аверина в игре с ЦСКА (2:1);

    2) шайба, заброшенная форвардом «Куньлуня» Линусом Виделлем в матче с «Металлургом» (2:3);

    1) гол нападающего СКА Евгения Дадонова в игре с «Металлургом» (5:4).

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