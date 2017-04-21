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    Геннадий Величкин: «Металлург» обновит оборону и нападение, вратарская линия останется неизменной»

    Теги Металлург Мг Геннадий Величкин Василий Кошечкин КХЛ Илья Самсонов Артем Загидулин

    Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился планами.

    «Наша цель – бороться за Кубок Гагарина. Ищем, думаем, смотрим, подбираем, решаем, разговариваем, ночью не спим, работаем круглые сутки.

    Процесс можно назвать реконструкцией. Неизменной останется вратарская линия, будут перестроены оборона и нападение», – сказал функционер.

    В минувшем сезоне за «Металлург» играли вратари Василий Кошечкин, Илья Самсонов и Артем Загидулин.

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