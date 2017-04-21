Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился планами.

«Наша цель – бороться за Кубок Гагарина. Ищем, думаем, смотрим, подбираем, решаем, разговариваем, ночью не спим, работаем круглые сутки.

Процесс можно назвать реконструкцией. Неизменной останется вратарская линия, будут перестроены оборона и нападение», – сказал функционер.

В минувшем сезоне за «Металлург» играли вратари , Илья Самсонов и Артем Загидулин.