Геннадий Величкин: «Металлург» обновит оборону и нападение, вратарская линия останется неизменной»
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился планами.
«Наша цель – бороться за Кубок Гагарина. Ищем, думаем, смотрим, подбираем, решаем, разговариваем, ночью не спим, работаем круглые сутки.
Процесс можно назвать реконструкцией. Неизменной останется вратарская линия, будут перестроены оборона и нападение», – сказал функционер.
В минувшем сезоне за «Металлург» играли вратари Василий Кошечкин, Илья Самсонов и Артем Загидулин.
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