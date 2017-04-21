Президент ФХР Владислав Третьяк высказался на предмет того, где будут проходить матчи с участием национальной команды России.

В апреле олимпийская сборная дважды сыграла с французами в Челябинске в рамках Еврочелленджа.

«В Челябинске игры с французами прошли очень хорошо. Народ просто в восторге, все болели не хуже, чем болеют за национальную команду в Москве. Мы хотим это делать, но все упирается во время. У нас обширная география, и лететь далековато. Но мы хотим это делать.

Французы не хотели лететь в Челябинск, а потом стали говорить, что как будто на чемпионате мира побывали. Есть сложности с переездом. Москва и Питер рядом, здесь все быстро, а вот дальше лететь – это уже время. Сроки сжатые, свободного дня просто нет. Мы будем стараться проводить матчи сборной в регионах, но вряд ли это будет , – сказал Третьяк.