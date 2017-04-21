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    Владислав Третьяк: «Постараемся проводить матчи сборной в регионах, но вряд ли это будет Евротур»

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    Президент ФХР Владислав Третьяк высказался на предмет того, где будут проходить матчи с участием национальной команды России.

    В апреле олимпийская сборная дважды сыграла с французами в Челябинске в рамках Еврочелленджа.

    «В Челябинске игры с французами прошли очень хорошо. Народ просто в восторге, все болели не хуже, чем болеют за национальную команду в Москве. Мы хотим это делать, но все упирается во время. У нас обширная география, и лететь далековато. Но мы хотим это делать.

    Французы не хотели лететь в Челябинск, а потом стали говорить, что как будто на чемпионате мира побывали. Есть сложности с переездом. Москва и Питер рядом, здесь все быстро, а вот дальше лететь – это уже время. Сроки сжатые, свободного дня просто нет. Мы будем стараться проводить матчи сборной в регионах, но вряд ли это будет Евротур», – сказал Третьяк.

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