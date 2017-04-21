Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владислав Третьяк: «Мы не можем запретить игрокам ехать в НХЛ, у нас демократия»

    Теги ФХР Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Ярослав Дыбленко Алексей Береглазов

    Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своем отношении к отъезду в НХЛ защитников Алексея Береглазова и Ярослава Дыбленко.

    «У нас демократия, никто ни на кого давить не будет. Еще раз говорю, что и клубы, и сборная готовы создать все условия для игроков, чтобы они играли у нас как можно больше. А какое они примут решение — это их личное дело.

    Мы не можем давить на них запретами, это никогда ни к чему хорошему не приводило. Мы должны создать условия, сделать им хорошие контракты. Но если они хотят уехать, мы запретить этого не можем», – заявил Третьяк. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться