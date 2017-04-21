Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своем отношении к отъезду в НХЛ защитников Алексея Береглазова и Ярослава Дыбленко.

«У нас демократия, никто ни на кого давить не будет. Еще раз говорю, что и клубы, и сборная готовы создать все условия для игроков, чтобы они играли у нас как можно больше. А какое они примут решение — это их личное дело.

Мы не можем давить на них запретами, это никогда ни к чему хорошему не приводило. Мы должны создать условия, сделать им хорошие контракты. Но если они хотят уехать, мы запретить этого не можем», – заявил Третьяк.