Известный тренер Андрей Разин подробно рассказал, почему в свое время потерял работу в детской хоккейной школе .

– Когда вы тренировали в школе ЦСКА, прогремел скандал с внуком Смородской. С Ольгой Юрьевной пообщались?

– Нет. Могу сказать так. В фильме «Брат-2» герой задается вопросом: «В чем сила?» Сам же отвечает: «В правде». Я же убедился – в нашей стране, к сожалению, сила в деньгах. Никому твоя правда не нужна. Бороться за нее – себе дороже. В этом плане я выкидываю белый флаг. В следующий раз такого «Смородского» поставлю в основу, да и черт с ним, пусть играет.

– Что привело к увольнению?

– Я не выгонял родителей с тренировок. Хочешь наблюдать – пожалуйста, но молча. Сразу предупреждал, что нельзя орать, как некоторые оголтелые папаши: «Убей его! Врежь ему!» Если кто-то начинал голосить, отправлял восвояси вместе с ребенком. Те, кто был в тот день на трибуне, видели, что произошло.

Идет тренировка. На льду лежат шайбы, трогать их нельзя. А Смородский швырнул в сторону ворот – и в затылок мальчику. Бывали случаи, когда шайба попадала ребенку в шею или горло, и это приводило к летальному исходу.

– Решили внука Ольги Юрьевны проучить?

– Ну да. Поставил в «рамку». Почувствуй, говорю, что это такое – когда шайба в тебя летит. Ребята раз пять бросили с «усов». Пацанам по 6–7 лет, броски еще слабенькие. Смородскому ничего не угрожало. Наоборот, смеялся, пытался шайбы ловить. Когда увидел, что до него не доходит, выгнал с площадки. Ну и все.

– В смысле?

– На следующий день стал безработным. Вызвали к начальству: «Увольняйся. Или будет хуже».

– Это произнес , директор школы?

– Да. У меня занималось 36 человек. Родители 33-х пытались отстоять, подписали бумагу. Но перевесило мнение троих, которые были против. Их не устраивало положение сыновей в команде. И меня убрали. Впрочем, все к лучшему. Если б не та история, возможно, до сих пор варился бы в детском хоккее, — сказал Разин.