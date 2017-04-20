Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал обмен в СКА прав на нападающего Сергея Калинина. Сообщается, что омский клуб получил за игрока 80 млн рублей.

– Почему было принято решение обменять права на нападающего Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию?

– Мы просто уступили права СКА на денежную компенсацию. Вот и все. А почему было принято такое решение – это клубные дела.

– Правда ли, что СКА заплатит за него «Авангарду» около 80 миллионов рублей, как это пишут СМИ?

– Я не хочу раскрывать подробности. Это наша внутренняя кухня, – заявил Шалаев.

26-летний Калинин начинал текущий сезон в «Нью-Джерси», был выставлен на драфт отказов, после чего обменян в «Торонто».

Всего в НХЛ сыграл 43 матча и набрал 4 (2+2) очка при полезности «-12». В системе «Торонто» играл только за фарм-клуб «Торонто Марлис» в АХЛ.