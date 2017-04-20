«Авангард» обменял права на форварда «Торонто» Калинина в СКА на денежную компенсацию
«Авангард» обменял права на форварда Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию, сообщает официальный твиттер омского клуба.
26-летний Калинин начинал текущий сезон в «Нью-Джерси», был выставлен на драфт отказов, после чего обменян в «Торонто».
Всего в НХЛ сыграл 43 матча и набрал 4 (2+2) очка при полезности «-12». В системе «Торонто» играл только за фарм-клуб «Торонто Марлис» в АХЛ, где сыграл 19 матчей и набрал 4 (2+2) очка.
Ранее сообщалось, что СКА ведет с игроком переговоры.
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