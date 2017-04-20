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    «Авангард» обменял права на форварда «Торонто» Калинина в СКА на денежную компенсацию

    Теги Авангард СКА Торонто НХЛ АХЛ КХЛ Торонто Марлис Сергей Калинин

    «Авангард» обменял права на форварда Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию, сообщает официальный твиттер омского клуба. 

    26-летний Калинин начинал текущий сезон в «Нью-Джерси», был выставлен на драфт отказов, после чего обменян в «Торонто». 

    Всего в НХЛ сыграл 43 матча и набрал 4 (2+2) очка при полезности «-12». В системе «Торонто» играл только за фарм-клуб «Торонто Марлис» в АХЛ, где сыграл 19 матчей и набрал 4 (2+2) очка. 

    Ранее сообщалось, что СКА ведет с игроком переговоры. 

    Владимир Шалаев: «В «Авангард» не обращались по поводу приобретения Калинина»

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