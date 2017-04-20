«Авангард» обменял права на форварда «Торонто» Калинина в СКА на денежную компенсацию

«Авангард» обменял права на форварда Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию, сообщает официальный твиттер омского клуба.

26-летний Калинин начинал текущий сезон в «Нью-Джерси», был выставлен на драфт отказов, после чего обменян в «Торонто».

Всего в НХЛ сыграл 43 матча и набрал 4 (2+2) очка при полезности «-12». В системе «Торонто» играл только за фарм-клуб «Торонто Марлис» в АХЛ, где сыграл 19 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Ранее сообщалось, что СКА ведет с игроком переговоры.

Владимир Шалаев: «В «Авангард» не обращались по поводу приобретения Калинина»

СКА ведет переговоры с форвардом системы «Торонто» Калининым