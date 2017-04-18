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    СКА ведет переговоры с форвардом системы «Торонто» Калининым

    Теги Авангард СКА возможные переходы Торонто НХЛ Микко Коскинен Сергей Калинин Геннадий Тимченко

    Нападающий системы «Торонто» Сергей Калинин может пополнить состав СКА, об этом сообщил президент клуба Геннадий Тимченко.

    Отметим, что права на Калинина в КХЛ принадлежат «Авангарду».

    «Состав СКА на будущий сезон? Мы работаем, с новыми игроками разговариваем и старых хотим у себя оставить. Процесс идет, он не закончился. У нас Илья Ковальчук, Павел Дацюк из НХЛ, Сергей Плотников вернулся, с Калининым разговариваем.

    Те, кто кандидаты в сборную, мы с ними особенно должны работать, чтобы подготовить команду к Олимпиаде. Мы в СКА делаем ставку на наших хоккеистов.

    Микко Коскинена не можем убрать, у нас с ним контракт. Мы будем стараться готовить наших», – сказал Тимченко.

    Этот сезон 26-летний Калинин начинал в «Нью-Джерси», но потом был обменян в «Торонто». Сейчас он играет за фарм-клуб «Мэйпл Лифс» в АХЛ и в 19 матчах набрал 4 (2+2) очка.

    В активе Калинина 121 матч в НХЛ, в которых он набрал 19 (10+9) очков.

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