СКА ведет переговоры с форвардом системы «Торонто» Калининым

Нападающий системы «Торонто» Сергей Калинин может пополнить состав СКА, об этом сообщил президент клуба Геннадий Тимченко.

Отметим, что права на Калинина в КХЛ принадлежат «Авангарду».

«Состав СКА на будущий сезон? Мы работаем, с новыми игроками разговариваем и старых хотим у себя оставить. Процесс идет, он не закончился. У нас Илья Ковальчук, Павел Дацюк из НХЛ, Сергей Плотников вернулся, с Калининым разговариваем.

Те, кто кандидаты в сборную, мы с ними особенно должны работать, чтобы подготовить команду к Олимпиаде. Мы в СКА делаем ставку на наших хоккеистов.

Микко Коскинена не можем убрать, у нас с ним контракт. Мы будем стараться готовить наших», – сказал Тимченко.

Этот сезон 26-летний Калинин начинал в «Нью-Джерси», но потом был обменян в «Торонто». Сейчас он играет за фарм-клуб «Мэйпл Лифс» в АХЛ и в 19 матчах набрал 4 (2+2) очка.

В активе Калинина 121 матч в НХЛ, в которых он набрал 19 (10+9) очков.