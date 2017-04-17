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    Билялетдинов продлит контракт с «Ак Барсом»

    Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ

    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжит работу в казанском клубе.

    По информации «Спорт-Экспресса», руководство казанцев отказалось от идеи приглашения другого специалиста. Билялетдинов в ближайшее время продлит с «Ак Барсом» контракт.

    Как сообщает «Р-Спорт», новое соглашение рассчитано на два года. 

    «В «Татнефти» действительно обсуждался уход Билялетдинова с поста главного тренера, причем кандидатов на его место было больше, чем один Квартальнов. Однако в итоге в компании пришли к решению оставить Билялетдинова на посту главного тренера, продлив с ним контракт на 2 года», – сообщил источник агентства.

    В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции.

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