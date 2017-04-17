Билялетдинов продлит контракт с «Ак Барсом»

Главный тренер Зинэтула Билялетдинов продолжит работу в казанском клубе.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство казанцев отказалось от идеи приглашения другого специалиста. Билялетдинов в ближайшее время продлит с контракт.

Как сообщает «Р-Спорт», новое соглашение рассчитано на два года.

«В «Татнефти» действительно обсуждался уход Билялетдинова с поста главного тренера, причем кандидатов на его место было больше, чем один Квартальнов. Однако в итоге в компании пришли к решению оставить Билялетдинова на посту главного тренера, продлив с ним контракт на 2 года», – сообщил источник агентства.

В минувшем сезоне дошел до финала Восточной конференции.