Билялетдинов продлит контракт с «Ак Барсом»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжит работу в казанском клубе.
По информации «Спорт-Экспресса», руководство казанцев отказалось от идеи приглашения другого специалиста. Билялетдинов в ближайшее время продлит с «Ак Барсом» контракт.
Как сообщает «Р-Спорт», новое соглашение рассчитано на два года.
«В «Татнефти» действительно обсуждался уход Билялетдинова с поста главного тренера, причем кандидатов на его место было больше, чем один Квартальнов. Однако в итоге в компании пришли к решению оставить Билялетдинова на посту главного тренера, продлив с ним контракт на 2 года», – сообщил источник агентства.
В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.