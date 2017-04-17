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    Антон Белов: «КХЛ нужно достать яйца и начать жестко реагировать на критику судейства»

    Теги СКА судьи Антон Белов КХЛ Кубок Гагарина

    Защитник СКА Антон Белов после победы в Кубке Гагарина высказался по поводу судейства.

    «Думаю, нашей лиге, не в обиду ее руководству будет сказано, надо наконец достать яйца и начать жестко реагировать на такие проявления, как постоянные обращения по поводу судейства.

    Все же видели, как мы в домашнем матче в овертайме два раза играли в меньшинстве – как можно говорить, что судьи в пользу кого-то свистели? Не знаю. Это бред полнейший, это отговорки и уже совсем какое-то притягивание кота за уши», – сказал Белов.

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