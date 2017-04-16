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    Дмитрий Чернышенко: «Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным»

    Теги Металлург Мг СКА Дмитрий Чернышенко КХЛ Кубок Гагарина

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после победы СКА в Кубке Гагарина подвел итоги сезона.

    «Все согласятся, что финал был достойный. Сегодня была бескомпромиссная борьба.

    «Металлург» бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого.

    Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.

    Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней.

    Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в Санкт-Петербурге», – сказал Чернышенко.

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