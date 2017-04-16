Дмитрий Чернышенко: «Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после победы СКА в Кубке Гагарина подвел итоги сезона.
«Все согласятся, что финал был достойный. Сегодня была бескомпромиссная борьба.
«Металлург» бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого.
Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.
Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней.
Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в Санкт-Петербурге», – сказал Чернышенко.
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