Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после победы в Кубке Гагарина подвел итоги сезона.

«Все согласятся, что финал был достойный. Сегодня была бескомпромиссная борьба.

бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого.

Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.

Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней.

Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в , – сказал Чернышенко.