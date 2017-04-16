На пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и болельщики надели форму судей с логотипом команды из Санкт-Петербурга.

Ранее серия матчей между магнитогорским и питерским клубом сопровождалась несколькими судейскими скандалами.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Металлург Мг» – СКА.

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«С**а, балет устроили». Что говорят о судействе в финале Кубка Гагарина