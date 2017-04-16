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    «Металлург Мг» – СКА. Болельщики пришли на матч в форме судей с логотипом питерцев

    Теги Металлург Мг СКА судьи КХЛ Кубок Гагарина

    На пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА болельщики надели форму судей с логотипом команды из Санкт-Петербурга.

    Ранее серия матчей между магнитогорским и питерским клубом сопровождалась несколькими судейскими скандалами.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Металлург Мг» – СКА.

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