«Металлург Мг» – СКА. Болельщики пришли на матч в форме судей с логотипом питерцев
На пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА болельщики надели форму судей с логотипом команды из Санкт-Петербурга.
Ранее серия матчей между магнитогорским и питерским клубом сопровождалась несколькими судейскими скандалами.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Металлург Мг» – СКА.
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