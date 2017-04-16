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    Александр Овечкин: «Никто не говорил, что мы выиграем серию со счетом 4-0»

    Теги Торонто Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:4 ОТ, 1-1).

    «Вратарь соперника сыграл отлично, как и в первом матче серии. Все в порядке. Никто не говорил, что мы выиграем серию со счетом 4-0.

    «Торонто» – сильная команда. Нас ждет настоящая битва. Идем от матча к матчу, сделаем все возможное для победы», – сказал Овечкин.

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