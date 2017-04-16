НХЛ. Газета в Коламбусе планировала раздать болельщикам маски плачущего Кросби, но отказалась от идеи
Газета The Columbus Dispatch анонсировала выход специального приложения к воскресному номеру газеты – маски с изображением плачущего капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Болельщикам предлагалось взять их на третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Коламбусом» и «Питтсбургом».
Столкнувшись с большим количеством негативных отзывов по поводу данной идеи, через некоторое время газета удалила твит с призывом. Журналист Аарон Порцлайн позже сообщил, что издание отказалось от этого плана.
Напомним, что после двух матчей «Питтсбург» ведет в серии 2-0.
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