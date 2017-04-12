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    НХЛ. Гол Кросби, забитый одной рукой, признан лучшим в регулярном чемпионате, Радулова – вошел в топ-10

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    НХЛ назвала топ-10 лучших голов регулярного чемпионата. 

    Лучшим стал гол капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби в ворота «Баффало», забитый одной рукой. 

    10. Александр Радулов («Монреаль»)

    9. Патрик Хернквист («Питтсбург»)

    8. Рихард Паник («Чикаго»)

    7. Андреас Атанасиу («Детройт»)

    6. Джаред Сперджен («Миннесота»)

    5. Виктор Арвидссон («Нэшвилл»)

    4. Патрик Кэйн («Чикаго»)

    3. Джон Таварес («Айлендерс»)

    2. Остон Мэттьюс («Торонто»)

    1. Сидни Кросби («Питтсбург»)

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