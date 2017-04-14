Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением по поводу выступлений хоккеистов, интересы которых он представляет.

– Как дела у вашего клиента Наиля Якупова? После увольнения Кена Хичкока из «Сент-Луиса» он вздохнул свободнее?

– Да, стало посвободнее. Наиль провел неплохую серию матчей, когда его поставили к Барбашеву и Сэнфорду. Потом получил небольшое повреждение колена, ему дали возможность вздохнуть. Наиль был готов играть, но из-за полученного удара случилась пауза. Сейчас начался плей-офф, как там все будет – непонятно.

Наиль — парень закаленный, прошел пятилетнюю карьеру в НХЛ, давно знает язык. Проблема в том, что у него поменялось семь или восемь тренеров. Для молодого парня сложно пропустить все это через себя, не потеряв то, в чем ты силен. Такие вещи влияют на психологию.

– Перезагрузка произошла и у Николая Голдобина?

– С Голди такая история. Он попал в команду «Сан-Хосе», где не понимали его стиля. Он играет в хоккей, не вписывающийся в рамки Питера Дебура. Это консервативный тренер, требующий слишком много простоты. Но Коля такой человек, которого ничем не пошатнешь. Он и при землетрясении будет спокоен. Не все тренеры готовы терпеть определенный риск и игровой стиль.

Обмен в «Ванкувер» даст Голдобину хорошее направление на будущее. Пару матчей его ставили вместе с братьями Седин, он может по-новому раскрыться. Хотя игра «Кэнакс» объективно разочаровывает. Много запущено, после Сединов смотреть особо не на кого. Средний уровень, с большим количеством работы, но без импровизации мастерства.

– В системе «Лос-Анджелеса» трудится Дамир Шарипзянов.

– Да, но он идет немножко другой дорогой. У мальчишки есть цель, он к ней движется. Особо звезд с неба не хватает, жесткий защитник, домосед. Развитие проходит неплохо. Я постоянно общаюсь с Робом Блэйком, он говорит мне хорошие вещи. Дамир прогрессирует — это принесет плоды. Вопрос времени и взросления.

– Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов борется за Кубок Гагарина, но его рост тоже очевиден.

– Молодой парень, в этом году был бэкапом. Отыграл хорошие матчи в Магнитогорске, провёл потрясающий молодёжный чемпионат мира.

– Мыслей о «Вашингтоне» пока нет?

– У Ильи еще год контракта. Будем смотреть. Есть огромное желание играть в «Вашингтоне». Парень амбициозный, хочет поднять кубок не в 30 лет, а гораздо раньше. Можно восхищаться, что его амбиции не заканчиваются долларом или комфортной зоной, в которой хочется существовать до пенсии, – сказал Ларионов.