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    Дмитрий Чуковский: «Обвинять работников «Матч ТВ» за показ финала КХЛ вместо Лиги чемпионов некорректно»

    Теги Бавария Реал Мадрид телевидение Лига чемпионов НТВ-Плюс КХЛ Дмитрий Чуковский Матч ТВ

    Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский поделился мнением о решении «Матч ТВ» показывать финал Кубка Гагарина вместо матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (1:2).

    «Это не конфликт футбола и хоккея, это конфликт линейного вещания телевизионного канала. Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца.

    Обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они сделали – не совсем корректно. Почти уверен, что то же самое встречается в других странах.

    Проблема в том, что в мире спорта происходит параллельно много интересного. Показывать в перекличке футбол и хоккей – задача сложная, но вполне решаемая.

    Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – сказал Чуковский.

    Напомним, что «Матч ТВ» начал трансляцию матча «Бавария» – «Реал» на 78-й минуте из-за финала КХЛ.

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