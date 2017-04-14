Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский поделился мнением о решении «Матч ТВ» показывать финал Кубка Гагарина вместо матча Лиги чемпионов между «Баварией» и (1:2).

«Это не конфликт футбола и хоккея, это конфликт линейного вещания телевизионного канала. Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца.

Обвинять работников в том, что они сделали – не совсем корректно. Почти уверен, что то же самое встречается в других странах.

Проблема в том, что в мире спорта происходит параллельно много интересного. Показывать в перекличке футбол и хоккей – задача сложная, но вполне решаемая.

Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и все это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно», – сказал Чуковский.

Напомним, что «Матч ТВ» начал трансляцию матча – «Реал» на 78-й минуте из-за финала КХЛ.