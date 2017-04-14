Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением об уровне КХЛ.

«В КХЛ слишком большое количество команд. Может, некоторым неприятно слышать, когда ты начинаешь говорить определенные вещи. Но если делать лигу правильной и конкурентоспособной, в ней должно быть гораздо меньше участников. Нужна конкуренция за место в составе. Когда ты получаешь 28 или 30 команд, а некоторые не могут собрать хороших игроков или же видишь собранный из финнов и шведов «Куньлунь»…

И ведь они попали в плей-офф! Это нереально, такого не должно быть. Значит, что-то неправильно в лиге. Не может команда, собранная с нуля, провести такой сезон. Уровень лиги в подобном случае вызывает много вопросов.

Я изначально был за сокращение числа участников КХЛ. Когда ты выстраиваешь правильный продукт, появляется конкуренция, то итог оказывается таким, каким ты его и планировал. Люди должны знать, что идет борьба. Если посмотреть на футбол, почему мы в него нормально не играем? Нет людей, борющихся за состав европейских клубов», – сказал Ларионов.