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    Станислав Галимов расторг контракт с «Ак Барсом» и перейдет в «Торпедо»

    Теги Ак Барс Торпедо возможные переходы Станислав Галимов КХЛ Юрий Николаев

    Юрий Николаев, агент вратаря «Ак Барса» Станислава Галимова, рассказал, что его клиент покидает казанский клуб.

    «Галимов покинул «Ак Барс». Мы расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон», – сказал Николаев.

    В этом сезоне 29-летний Галимов в регулярном чемпионате КХЛ провел 24 матча, пропустил 42 шайбы при 92,6% отраженных бросков. В плей-офф он проиграл конкуренцию Эмилю Гарипову.

    «Галимов на 90% продолжит карьеру в «Торпедо», – цитирует «Чемпионат.com» источник, знакомый с ситуацией.

    Подробную статистику выступлений Станислава Галимова смотрите здесь.

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