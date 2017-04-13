Станислав Галимов расторг контракт с «Ак Барсом» и перейдет в «Торпедо»

Юрий Николаев, агент вратаря Станислава Галимова, рассказал, что его клиент покидает казанский клуб.

«Галимов покинул . Мы расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон», – сказал Николаев.

В этом сезоне 29-летний Галимов в регулярном чемпионате провел 24 матча, пропустил 42 шайбы при 92,6% отраженных бросков. В плей-офф он проиграл конкуренцию Эмилю Гарипову.

«Галимов на 90% продолжит карьеру в «Торпедо», – цитирует «Чемпионат.com» источник, знакомый с ситуацией.

Подробную статистику выступлений Станислава Галимова смотрите здесь.