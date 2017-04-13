Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Вегас» официально объявил о назначении Галлана главным тренером

    Теги Жерар Галлан НХЛ Вегас

    «Вегас» назначил Жерара Галлана главным тренером клуба, сообщает официальный твиттер «золотых рыцарей». 

    Таким образом, 53-летний специалист стал первым тренером в истории «Голден Найтс», которые дебютируют в лиге в следующем сезоне. 

    Предыдущим местом работы Галлана была «Флорида», которую в сезоне-2015/16 он привел к лучшему показателю в истории клуба в регулярном чемпионате. В прошлом ноябре «Пантерс» отправили его в отставку. 

    Отметим, что Галлан будет входить в тренерский штаб сборной Канады на ЧМ-2017. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться