назначил Жерара Галлана главным тренером клуба, сообщает официальный твиттер «золотых рыцарей».

Таким образом, 53-летний специалист стал первым тренером в истории «Голден Найтс», которые дебютируют в лиге в следующем сезоне.

Предыдущим местом работы Галлана была «Флорида», которую в сезоне-2015/16 он привел к лучшему показателю в истории клуба в регулярном чемпионате. В прошлом ноябре «Пантерс» отправили его в отставку.

Отметим, что Галлан будет входить в тренерский штаб сборной Канады на ЧМ-2017.