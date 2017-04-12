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    НХЛ. «Колорадо» защитит Варламова на драфте расширения

    Теги Колорадо Семен Варламов НХЛ Кэлвин Пикар Лас-Вегас Рэнглерс

    «Колорадо» сохранит в клубе голкипера Семена Варламова, защитив его на драфте расширения НХЛ, сообщает BSN Denver.

    Таким образом, запасной вратарь команды Кэлвин Пикар будет доступен для выбора новым клубом лиги «Лас-Вегасом».

    «Эваланш» считают, что Варламов является основным голкипером клуба, несмотря на то, что он пропустил вторую половину сезона.

    В текущем сезоне Варламов провел 24 матча, из которых выиграл 6. С подробной статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

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