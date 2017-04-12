«Колорадо» сохранит в клубе голкипера Семена Варламова, защитив его на драфте расширения НХЛ, сообщает BSN Denver.

Таким образом, запасной вратарь команды Кэлвин Пикар будет доступен для выбора новым клубом лиги «Лас-Вегасом».

«Эваланш» считают, что Варламов является основным голкипером клуба, несмотря на то, что он пропустил вторую половину сезона.

В текущем сезоне Варламов провел 24 матча, из которых выиграл 6. С подробной статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.