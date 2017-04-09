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    Кучерова и Василевского вызвали в сборную России для подготовки к ЧМ-2017

    Теги сборная России Никита Кучеров Андрей Василевский Роман Любимов ЧМ-2017 Иван Проворов

    Вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017.

    Хоккеисты выступают за «Тампа-Бэй», однако флоридская команда лишилась шансов на попадание в плей-офф НХЛ.

    В нынешнем сезоне Кучеров провел 73 матча в регулярном чемпионате, набрав 84 (40+44) очка. На счету Василевского 49 игр. Он отразил 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,47.

    Также в сборную России вызваны защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов. Эти хоккеисты выступают за «Филадельфию», пенсильванская команда лишилась шансов на попадание в плей-офф.

    В нынешнем сезоне Проворов провел 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (7+22) очков при показателе полезности -9. На счету Любимова 47 игр. Он набрал 6 (4+2) очков.

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