Защитник Зият Пайгин договорился о подписании контракта с «Эдмонтоном».

Срок соглашения рассчитан на два года.

Ранее 22-летний хоккеист заключил контракт с фарм-клубом «Ойлерс» и провел в АХЛ два матча, не отметившись набранными очками.

Пайгин был задрафтован «Эдмонтоном» в 2015 году в 7-м раунде под общим 209 номером.

В этом сезоне Пайгин в 17 матчах КХЛ набрал 4 (1+3) очка, а в 17 играх ВХЛ за «Барс» – 7 (5+2) очков.