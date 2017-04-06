Защитник Зият Пайгин продолжит карьеру в Северной Америке.

22-летний хоккеист подписал пробный контракт с «Бейкерсфилдом», играющим в АХЛ и являющимся фарм-клубом .

Пайгин был задрафтован «Эдмонтоном» в 2015 году в 7-м раунде под общим 209 номером.

В этом сезоне Пайгин в 17 матчах набрал 4 (1+3) очка, а в 17 играх ВХЛ за «Барс» – 7 (5+2) очков.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.