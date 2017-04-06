АХЛ. Защитник «Ак Барса» Пайгин подписал пробный контракт с фарм-клубом «Эдмонтона»
Защитник «Ак Барса» Зият Пайгин продолжит карьеру в Северной Америке.
22-летний хоккеист подписал пробный контракт с «Бейкерсфилдом», играющим в АХЛ и являющимся фарм-клубом «Эдмонтона».
Пайгин был задрафтован «Эдмонтоном» в 2015 году в 7-м раунде под общим 209 номером.
В этом сезоне Пайгин в 17 матчах КХЛ набрал 4 (1+3) очка, а в 17 играх ВХЛ за «Барс» – 7 (5+2) очков.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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