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    АХЛ. Защитник «Ак Барса» Пайгин подписал пробный контракт с фарм-клубом «Эдмонтона»

    Теги Ак Барс переходы Эдмонтон НХЛ АХЛ КХЛ Бейкерсфилд Зият Пайгин

    Защитник «Ак Барса» Зият Пайгин продолжит карьеру в Северной Америке.

    22-летний хоккеист подписал пробный контракт с «Бейкерсфилдом», играющим в АХЛ и являющимся фарм-клубом «Эдмонтона».

    Пайгин был задрафтован «Эдмонтоном» в 2015 году в 7-м раунде под общим 209 номером.

    В этом сезоне Пайгин в 17 матчах КХЛ набрал 4 (1+3) очка, а в 17 играх ВХЛ за «Барс» – 7 (5+2) очков.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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