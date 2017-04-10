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    ЧМ-2017. Клингберг, Элиас Линдхольм, Седерберг и Виктор Раск сыграют за сборную Швеции

    Теги Каролина Детройт Ванкувер Колорадо Даллас Хенрик Зеттерберг Даниэль Седин Хенрик Седин сборная Швеции НХЛ Карл Седерберг Виктор Раск Джон Клингберг ЧМ-2017 Элиас Линдхольм

    Несколько шведских хоккеистов клубов НХЛ дали согласие сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2017 во Франции и Германии.

    Защитник Джон Клингберг («Даллас») и нападающие Элиас Линдхольм («Каролина»), Карл Седерберг («Колорадо») и Виктор Раск («Каролина») помогут Швеции на предстоящем чемпионате мира.

    В свою очередь, Хенрик и Даниэль Седины («Ванкувер»), а также Хенрик Зеттерберг («Детройт») отказались от участия в турнире.

    Клингберг в нынешнем сезоне набрал 49 (13+36) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету Линдхольма 46 (11+35) баллов за результативность в 72 играх.

    Седерберг в 80 матчах чемпионата отметился 14 (6+8) очками. В 82 встречах Раск записал на свой счет 45 (16+29) очков.

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