Несколько шведских хоккеистов клубов НХЛ дали согласие сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2017 во Франции и Германии.

Защитник Джон Клингберг («Даллас») и нападающие Элиас Линдхольм («Каролина»), Карл Седерберг («Колорадо») и Виктор Раск («Каролина») помогут Швеции на предстоящем чемпионате мира.

В свою очередь, Хенрик и Даниэль Седины («Ванкувер»), а также Хенрик Зеттерберг («Детройт») отказались от участия в турнире.

Клингберг в нынешнем сезоне набрал 49 (13+36) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету Линдхольма 46 (11+35) баллов за результативность в 72 играх.

Седерберг в 80 матчах чемпионата отметился 14 (6+8) очками. В 82 встречах Раск записал на свой счет 45 (16+29) очков.