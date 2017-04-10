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    Павел Зубов назначен и.о. главного тренера «Сибири»

    Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Павел Зубов

    Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский объявил, что Павел Зубов назначен исполняющим обязанности главного тренера.

    «Нового главного тренера мы искали долго и далеко. В итоге нашли близко. Решили, что от добра и добра не ищут. И назначали Зубова, но со статусом и.о.

    С сегодняшнего дня начинается сбор, поэтому должен быть главный тренер. С большой вероятностью с ним мы начнем следующий сезон.

    Зубова должен утвердить попечительский совет. Теперь надо найти тренера по защитникам и тренера по физической подготовке», – сказал функционер.

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