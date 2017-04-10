Генеральный менеджер Кирилл Фастовский объявил, что Павел Зубов назначен исполняющим обязанности главного тренера.



«Нового главного тренера мы искали долго и далеко. В итоге нашли близко. Решили, что от добра и добра не ищут. И назначали Зубова, но со статусом и.о.

С сегодняшнего дня начинается сбор, поэтому должен быть главный тренер. С большой вероятностью с ним мы начнем следующий сезон.

Зубова должен утвердить попечительский совет. Теперь надо найти тренера по защитникам и тренера по физической подготовке», – сказал функционер.