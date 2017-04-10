СДК КХЛ выписал 5+20 минут штрафа Сантале, ударившему клюшкой Гусева
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов матча «Металлург» – СКА (4:5).
Нападающий уральской команды Томми Сантала ударил клюшкой форварда гостей Никиту Гусева.
Комитет решил наложить на финна большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут) и подвергнуть хоккеиста денежному штрафу.
Во время игры нападающий «Металлурга» не получил никакого наказания. Главными арбитрами матча были Алексей Белов и Сергей Кулаков.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.