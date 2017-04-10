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    СДК КХЛ выписал 5+20 минут штрафа Сантале, ударившему клюшкой Гусева

    Теги Металлург Мг СКА судьи Томми Сантала видео КХЛ Сергей Кулаков Кубок Гагарина Никита Гусев Алексей Белов судья

    Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов матча «Металлург» – СКА (4:5).

    Нападающий уральской команды Томми Сантала ударил клюшкой форварда гостей Никиту Гусева.

    Комитет решил наложить на финна большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут) и подвергнуть хоккеиста денежному штрафу.

    Во время игры нападающий «Металлурга» не получил никакого наказания. Главными арбитрами матча были Алексей Белов и Сергей Кулаков.

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