Александр Овечкин: «У «Торонто» много талантливой молодежи, нам нужно будет не давать им свободу»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о предстоящей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто».
«Очевидно, у них есть талантливые игроки. Там играет много молодежи, они быстрые. Думаю, серия будет хорошей.
Нам нужно будет играть в свой хоккей, не давать им свободу и сохранять спокойствие», – сказал Овечкин после поражения в заключительном матче регулярного чемпионата против «Флориды».
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