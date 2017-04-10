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    Александр Овечкин: «У «Торонто» много талантливой молодежи, нам нужно будет не давать им свободу»

    Теги Торонто Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о предстоящей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто»

    «Очевидно, у них есть талантливые игроки. Там играет много молодежи, они быстрые. Думаю, серия будет хорошей.

    Нам нужно будет играть в свой хоккей, не давать им свободу и сохранять спокойствие», – сказал Овечкин после поражения в заключительном матче регулярного чемпионата против «Флориды». 

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