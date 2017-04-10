Форвард «Вашингтона» поделился мнением о предстоящей серии первого раунда Кубка Стэнли против .

«Очевидно, у них есть талантливые игроки. Там играет много молодежи, они быстрые. Думаю, серия будет хорошей.

Нам нужно будет играть в свой хоккей, не давать им свободу и сохранять спокойствие», – сказал Овечкин после поражения в заключительном матче регулярного чемпионата против «Флориды».