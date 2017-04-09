Победа над «Питтсбургом» (5:3) обеспечила попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Лифс» вышли в плей-офф впервые с 2013 года и во второй раз за последние 12 сезонов. В последний раз команда выигрывала серию плей-офф в 2004 году.

«Торонто» набрал 95 очков в 81 матче и сохраняет шансы занять 3-е место в Атлантическом дивизионе. Если «кленовые листья» в итоге займут его, то сыграют в первом раунде с «Оттавой», если вернутся на вторую позицию wild card – с «Вашингтоном».

Лучший тренер мира делает невозможное