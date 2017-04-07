Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Локомотив» договорился о новом контракте с тренером Кудашовым

    Теги Локомотив Юрий Яковлев Алексей Кудашов КХЛ

    Президент «Локомотива» Юрий Яковлев сообщил, что тренер Алексей Кудашов продолжит работать с ярославской командой.

    «Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества между нами достигнута. Контракт с Алексеем Кудашовым подпишем в ближайшее время», – сказал функционер.

    По итогам регулярного сезона «Локомотив» занял четвертое место в Западной конференции. Ярославская команда вылетела из Кубка Гагарина в третьем раунде и завоевала бронзовые медали чемпионата России.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться