«Локомотив» договорился о новом контракте с тренером Кудашовым

Президент Юрий Яковлев сообщил, что тренер Алексей Кудашов продолжит работать с ярославской командой.

«Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества между нами достигнута. Контракт с подпишем в ближайшее время», – сказал функционер.

По итогам регулярного сезона «Локомотив» занял четвертое место в Западной конференции. Ярославская команда вылетела из Кубка Гагарина в третьем раунде и завоевала бронзовые медали чемпионата России.