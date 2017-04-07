«Локомотив» договорился о новом контракте с тренером Кудашовым
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев сообщил, что тренер Алексей Кудашов продолжит работать с ярославской командой.
«Принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества между нами достигнута. Контракт с Алексеем Кудашовым подпишем в ближайшее время», – сказал функционер.
По итогам регулярного сезона «Локомотив» занял четвертое место в Западной конференции. Ярославская команда вылетела из Кубка Гагарина в третьем раунде и завоевала бронзовые медали чемпионата России.
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