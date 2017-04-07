«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с Билялетдиновым
«Ак Барс» планирует продолжить сотрудничество с главным тренером клуба Зинэтулой Билялетдиновым, сообщает «БИЗНЕС Online».
В данный момент клуб ведет со специалистом переговоры о подписании нового контракта.
Ранее сообщалось, что Билялетдинов может взять паузу в тренерской карьере и перейти на административную должность, а пост главного тренера «Ак Барса» может занять Дмитрий Квартальнов.
В сезоне-2016/17 «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, где уступил магнитогорскому «Металлургу» (0-4).
Билялетдинов работает с «Ак Барсом» с 2004 года, с перерывом в 2011 – 2014 годах, когда возглавлял сборную России. Под его руководством казанский клуб выигрывал чемпионат России (2006) и два Кубка Гагарина (2009, 2010).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.