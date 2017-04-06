Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

«Все-таки Олимпийские игры – это мечта многих спортсменов, это некая вершина пирамиды, к чему должен стремиться человек в спорте вне зависимости от вида. Забирать такое право у человека – не совсем верно.

Никакие вопросы интересов бизнеса, потери доходов, хотя это и обсуждаемые вещи, не должны закрывать возможности реализовать себя на Олимпиаде. Она может быть раз в жизни», – заявил Мутко.

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