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    Виталий Мутко: «Никакие интересы бизнеса не должны закрывать спортсменам возможности реализовать себя на Олимпиаде»

    Теги Виталий Мутко бизнес НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 

    «Все-таки Олимпийские игры – это мечта многих спортсменов, это некая вершина пирамиды, к чему должен стремиться человек в спорте вне зависимости от вида. Забирать такое право у человека – не совсем верно.

    Никакие вопросы интересов бизнеса, потери доходов, хотя это и обсуждаемые вещи, не должны закрывать возможности реализовать себя на Олимпиаде. Она может быть раз в жизни», – заявил Мутко. 

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