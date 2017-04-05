Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018.

«Конечно, надо уважать своих работодателей, решение владельца твоего клуба. Но игроки выразили свое мнение. Мы думаем, что Олимпиада важна не только для нас самих, но и для НХЛ и всего хоккея. К сожалению, этот вопрос автоматически сделали предметом переговоров. Кажется, что все сводится к тому, что лига может от нас получить, когда подходит срок заключения нового коллективного соглашения.

Их не заботят долгосрочные цели по развитию хоккея, они не мыслят глобально. Я не могу согласиться с подобной близорукостью. К сожалению, лига не настроена на сотрудничество с игроками, и это серьезный удар.

Локаут? Я считаю, что его не должно было быть в 2012 году. Я тогда думал, что все стремятся найти самое лучшее решение и уважают болельщиков. Я не представлял, что все пойдет не так, и мы не будем играть до января. Так что, я не удивлюсь новому локауту. Раз мы уже столкнулись с таким противоречием по Олимпиаде, это значит, что мы движемся в этом направлении», – сказал Тэйвс.

Отметим, что очередной локаут может состояться в 2020 году, если осенью 2019 года профсоюз откажется пролонгировать действующее коллективное соглашение на сезоны-2020/21 и 2021/22.

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