Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал заявление нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Александр – молодец. Такого спортсмена мы всегда ждем в нашу команду. Он действительно патриот своей страны и на протяжении нескольких лет даже с травмами приезжал в сборную и помогал в трудные моменты.

– Ожидаете, что другие российские энхаэловцы попробуют договориться со своими клубами?

– Конечно, мы на это надеемся. Мы хотели бы увидеть в составе таких хоккеистов как Овечкин и Малкин. Отпустят ли его, нам трудно сказать. Лучшие игроки всегда у нас в фокусе, перед Олимпиадами и чемпионатами мира мы всегда смотрели и говорили с нашими игроками.

Мы приветствуем порыв Александра, но не знаем, как НХЛ отреагирует на стремление наших игроков сыграть за свою сборную, – сказал Третьяк.

Александр Овечкин: «Я не передумал. Я собираюсь поехать на Олимпиаду»