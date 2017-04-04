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    Владислав Третьяк: «Овечкин – патриот своей страны, даже с травмами приезжал в сборную и помогал в трудные моменты»

    Теги сборная России Владислав Третьяк Александр Овечкин олимпийский хоккейный турнир

    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал заявление нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

    – Александр – молодец. Такого спортсмена мы всегда ждем в нашу команду. Он действительно патриот своей страны и на протяжении нескольких лет даже с травмами приезжал в сборную и помогал в трудные моменты.

    – Ожидаете, что другие российские энхаэловцы попробуют договориться со своими клубами?

    – Конечно, мы на это надеемся. Мы хотели бы увидеть в составе таких хоккеистов как Овечкин и Малкин. Отпустят ли его, нам трудно сказать. Лучшие игроки всегда у нас в фокусе, перед Олимпиадами и чемпионатами мира мы всегда смотрели и говорили с нашими игроками.

    Мы приветствуем порыв Александра, но не знаем, как НХЛ отреагирует на стремление наших игроков сыграть за свою сборную, – сказал Третьяк.

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