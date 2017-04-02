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    «Филадельфия» – «Нью-Джерси». Нойвирт потерял сознание и был госпитализирован

    Теги травмы Нью-Джерси Филадельфия НХЛ Стив Мэйсон Рон Хекстолл Михал Нойвирт Энтони Столарц Алекс Лайон Эрик Семборски

    Голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси» (3:0). 

    Это произошло в первом периоде. Игрока унесли со льда на носилках, к этому моменту он уже пришел в себя. 

    По словам генменеджера «Флайерс» Рона Хекстолла, перед отправкой в больницу Нойвирт уже чувствовал себя нормально. 

    «Мы отправили его туда из предосторожности. Пока что с ним все хорошо. Но он не поедет с командой на выезд. Мы хотим, чтобы его еще раз обследовали», – сказал Хекстолл. 

    «Иногда из-за простудных заболеваний может произойти обезвоживание или что-то вроде этого. Смотрелось страшно, конечно. Рад, что он в порядке», – сказал форвард «Филадельфии» Джордан Уил.

    Отмечается, что Нойвирт перед игрой чувствовал себя не очень хорошо. На замену в итоге вышел Энтони Столарц, потому что Стив Мэйсон, в свою очередь, пропускал матч из-за болезни.

    Сменщиком Столарца стал Эрик Семборски, который в нынешнем сезоне уже выполнял роль второго вратаря в матче «Филадельфии» и «Чикаго», когда основной голкипер «Блэкхокс» Кори Кроуфорд лег на операцию из-за аппендицита. 

    За 24 секунды до конца он вышел на лед, но судьи сочли, что это противоречит правилам, и вернули его на скамейку. 

    Отмечается, что Мэйсон вряд ли восстановится к следующему матчу, поэтому клуб может вызвать из фарм-клуба Алекса Лайона. 

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