Голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча с (3:0).

Это произошло в первом периоде. Игрока унесли со льда на носилках, к этому моменту он уже пришел в себя.

По словам генменеджера «Флайерс» , перед отправкой в больницу Нойвирт уже чувствовал себя нормально.

«Мы отправили его туда из предосторожности. Пока что с ним все хорошо. Но он не поедет с командой на выезд. Мы хотим, чтобы его еще раз обследовали», – сказал Хекстолл.

«Иногда из-за простудных заболеваний может произойти обезвоживание или что-то вроде этого. Смотрелось страшно, конечно. Рад, что он в порядке», – сказал форвард «Филадельфии» Джордан Уил.

Отмечается, что Нойвирт перед игрой чувствовал себя не очень хорошо. На замену в итоге вышел Энтони Столарц, потому что , в свою очередь, пропускал матч из-за болезни.

Сменщиком Столарца стал Эрик Семборски, который в нынешнем сезоне уже выполнял роль второго вратаря в матче «Филадельфии» и «Чикаго», когда основной голкипер «Блэкхокс» Кори Кроуфорд лег на операцию из-за аппендицита.

За 24 секунды до конца он вышел на лед, но судьи сочли, что это противоречит правилам, и вернули его на скамейку.

Отмечается, что Мэйсон вряд ли восстановится к следующему матчу, поэтому клуб может вызвать из фарм-клуба Алекса Лайона.