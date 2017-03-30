Бывший нападающий Николай Бушуев рассказал об эпизоде, после которого ему пришлось завершить карьеру.

– 9 января 2014 года мы играли с «Амуром» в Хабаровске. Середина первого периода. Шайба у защитника , и я бегу на него, чтобы заблокировать бросок. Голову чуть опустил, наклонился и клюшку вытянул вперед. Он щелкнул, его руки по инерции пошли вверх и клюшка дошла до моего лица. Получилось прямое попадание крюком в глаз. После удара я сначала подумал, что глаза там у меня вообще не осталось. Было полное ощущение, что мне его выбили.

Сразу после игры мы сели в самолет и полетели домой, так что в больницу я попал уже после прилета в Череповец. Глаз был на месте, но зрения там уже не было. Основной диагноз: макулярный разрыв сетчатки. Но там все вместе: сетчатка, глаукома, давление, повреждение хрусталика.

Было с десяток операций. Они растянулись примерно на полтора года. Я пытался вернуться в хоккей. Когда врачи после очередной операции разрешали нагрузку, я шел тренироваться, давал небольшую нагрузку. Но как только нагрузка увеличивалась, глаз начинал болеть.

В плане зарплаты, оплаты операций клуб повел себя порядочно. Просто сейчас немножко неприятный эпизод происходит. У нас у всех в контрактах есть пункт о компенсации в случае полной потери профессиональной трудоспособности. Еще летом я задал этот вопрос клубу, но с их стороны никакого ответа не было. Я ведь получил эту травму не на улице в пьяной драке, а во время матча . Со стороны профсоюза и я пока тоже не вижу ответа.

– Пойдете в суд, если вам откажут в этой компенсации?

– Да. Сейчас я жду ответа от КХЛ. Если он будет отрицательным, то пойду в суд, – сказал Бушуев.