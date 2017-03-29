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    НХЛ. Овечкин стал первой звездой дня

    Теги Торонто Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Кэм Тэлбот Остон Мэттьюс

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Третьей звездой стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забивший 35-й гол в сезоне в матче против «Флориды» и установивший новый рекорд для новичков «Лифс». 

    Второй звездой признан голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1), после которого «Ойлерс» обеспечили себе место в плей-офф. 

    Первой звездой назван форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Миннесотой» (5:4). 

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