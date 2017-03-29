Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой стал форвард Остон Мэттьюс, забивший 35-й гол в сезоне в матче против «Флориды» и установивший новый рекорд для новичков «Лифс».

Второй звездой признан голкипер Кэм Тэлбот, отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1), после которого «Ойлерс» обеспечили себе место в плей-офф.

Первой звездой назван форвард «Вашингтона» , набравший 4 (3+1) очка в матче с «Миннесотой» (5:4).