НХЛ. Овечкин стал первой звездой дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Третьей звездой стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забивший 35-й гол в сезоне в матче против «Флориды» и установивший новый рекорд для новичков «Лифс».
Второй звездой признан голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот, отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1), после которого «Ойлерс» обеспечили себе место в плей-офф.
Первой звездой назван форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Миннесотой» (5:4).
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