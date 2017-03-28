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    Андонг Сонг: «КХЛ есть в Китае, но они знают, что у них не лучшая лига. Они знают, что это не НХЛ»

    Теги НХЛ КХЛ

    Китайский хоккеист Андонг Сонг поделился мнением о том, что скоро НХЛ планирует провести матчи в Китае и насколько это важно для страны.

    «КХЛ есть в Китае, но они знают, что это не лучшая лига. Они знают, что это не НХЛ», – сказал Сонг.

    Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» могут сыграть две предсезонные игры в Пекине и Шанхае.

    Напомним, Андонг Сонг был выбран «Айлендерс» в шестом раунде драфта НХЛ-2015.

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