«Спартак» может назначить Канарейкина на пост главного тренера
«Спартак» рассматривает кандидатуру Федора Канарейкина на пост главного тренера команды.
По состоянию на вчерашний день претендентом номер один считался бывший тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев, помощниками которого должны были стать Виктор Костюченок и Владимир Чебатуркин.
Однако в последний момент возникла кандидатура Канарейкина. Если он будет утвержден в этой должности, то Епанчинцев станет одним из его ассистентов.
В нынешнем сезоне Канарейкин тренировал «Авангард», с которым дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграл «Ак Барсу» со счетом 2-4 в серии. После этого омский клуб решил не продлевать контракт с 61-летним специалистом.
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