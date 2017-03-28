Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал ситуацию с голом форварда СКА Александра Барабанова в третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина (2:1 ОТ, 3-0).

– Мы посмотрели имеющиеся видеоматериалы матча. В настоящий момент мы ждем более развернутые материалы из видеогол-комнаты ФХР, после чего дадим комментарий на официальном сайте лиги.

Вообще, момент очень тяжелый для определения. Судья стоял с другой стороны ворот и не мог его четко разглядеть. Ключевым можно считать следующее: находился ли Ковальчук под воздействием обороняющегося игрока или нет. Сейчас я посмотрел 15 повторов, и четкого определения сказать не могу. Что касается тренерского запроса, то «Локомотив» не мог им воспользоваться, так как уже брал тайм-аут в конце третьего периода. В целом же по судейству – арбитры выдержали нужную линию, удаляли игроков за грубость.

– В НХЛ вместе с «тренерским челленджем» ввели правило, что на последней минуте третьего периода и в овертайме можно брать просмотр, независимо от того, брала ли команда тайм-аут или нет.

– Не худшее правило. Возможно, мы тоже пропишем такой момент. Вообще, правила игры в хоккей пишутся кровью судей. Мы обязательно обсудим с генеральными менеджерами возможность введения этого новшества. Но это должно идти от генеральных менеджеров команд, а не от судейского департамента. Если от них придет такая инициатива, ты мы обязательно ее обсудим, – сказал Анисимов.