«Магнитка» – «Ак Барс». Голубев после гола Зарипова подрался с Коваржем и травмировал руку
Во втором матче финала Кубка Гагарина на Востоке между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом» произошла драка с участием форварда хозяев Яна Коваржа и нападающего гостей Дениса Голубева.
Стычка случилась в середине второго периода, сразу после гола Даниса Зарипова.
В итоге Голубев заработал четыре минуты штрафа за грубость. Он получил повреждение руки и отправился в раздевалку. Наказание за него отбыл Максим Лазарев.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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