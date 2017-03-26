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    «Магнитка» – «Ак Барс». Голубев после гола Зарипова подрался с Коваржем и травмировал руку

    Теги Ак Барс Металлург Мг травмы драки Данис Зарипов видео КХЛ Кубок Гагарина Денис Голубев Ян Коварж Максим Лазарев

    Во втором матче финала Кубка Гагарина на Востоке между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом» произошла драка с участием форварда хозяев Яна Коваржа и нападающего гостей Дениса Голубева.

    Стычка случилась в середине второго периода, сразу после гола Даниса Зарипова.

    В итоге Голубев заработал четыре минуты штрафа за грубость. Он получил повреждение руки и отправился в раздевалку. Наказание за него отбыл Максим Лазарев.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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