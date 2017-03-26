Во втором матче финала Кубка Гагарина на Востоке между магнитогорским «Металлургом» и произошла драка с участием форварда хозяев Яна Коваржа и нападающего гостей .

Стычка случилась в середине второго периода, сразу после гола .

В итоге Голубев заработал четыре минуты штрафа за грубость. Он получил повреждение руки и отправился в раздевалку. Наказание за него отбыл Максим Лазарев.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.