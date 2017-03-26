Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня в лиге.

Третьей звездой стал защитник «Монреаля» Андрей Марков, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой» (3:1)

Второй звездой признан форвард «Флориды» Джонатан Маршессо, сделавший хет-трик в матче с «Чикаго» (7:0)

Первой звездой стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, сделавший 7-й шатаут в сезоне матче с «Филадельфией» (1:0) и одержавший 40-ю победу в сезоне.