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    НХЛ. Бобровский стал первой звездой дня, Марков – третьей

    Теги Монреаль Флорида Коламбус Сергей Бобровский Андрей Марков НХЛ Джонатан Маршессо

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня в лиге. 

    Третьей звездой стал защитник «Монреаля» Андрей Марков, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой» (3:1)

    Второй звездой признан форвард «Флориды» Джонатан Маршессо, сделавший хет-трик в матче с «Чикаго» (7:0)

    Первой звездой стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, сделавший 7-й шатаут в сезоне матче с «Филадельфией» (1:0) и одержавший 40-ю победу в сезоне. 

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