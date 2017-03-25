Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой стал голкипер Ярослав Галак, отразивший 37 бросков в матче с «Питтсбургом» (4:3 Б) и одержавший победу в серии буллитов.

Второй звездой назван форвард Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Детройтом» (2:1 ОТ).

Первой звездой признан форвард Адам Крэкнелл, сделавший хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (6:1).