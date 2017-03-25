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    НХЛ. Кучеров стал второй звездой дня

    Теги Айлендерс Тампа-Бэй Даллас Ярослав Галак НХЛ Адам Крэкнелл Никита Кучеров

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Третьей звездой стал голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак, отразивший 37 бросков в матче с «Питтсбургом» (4:3 Б) и одержавший победу в серии буллитов. 

    Второй звездой назван форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Детройтом» (2:1 ОТ). 

    Первой звездой признан форвард «Далласа» Адам Крэкнелл, сделавший хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (6:1). 

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