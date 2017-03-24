Горовиков и Кашпар покинут «Динамо», Шарыченков и Корягин вернутся в команду

Генеральный директор московского Андрей Сафронов рассказал об изменения в составе команды.

«Александр Шарыченков и возвращаются в команду и будут биться за попадание в основной состав.

О Дмитрии Синицыне пока не знаю. Он получил серьезную травму, была сделана операция. Есть кое-какие вопросы по его моральному состоянию. Но будем смотреть.

Юусо Хиетанена мы уже продлили на два года. По поводу Егора Дугина, Анселя Галимова, Даниила Тарасова, еще будем разговаривать.

Лукаш Кашпар и Константин Горовиков – это отдельный разговор. По Косте Горовикову есть такая поговорка: «Время не делает нас моложе, красивее и вкуснее». Как бы жалко ни было, но с ними, скорее всего, расстанемся.

Очень доволен тем, как отыграл . Благодарен ему за терпение», – заявил Сафронов.

Напомним, Карягин провел регулярный чемпионат в «Ладе». В 46 матчах он набрал 5 (1+4) очка при коэффициенте полезности «-1». Шарыченков выступал за «Югру». В 21 матче он отразил 92% бросков при коэффициенте надежности 2,25.