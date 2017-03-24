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    Горовиков и Кашпар покинут «Динамо», Шарыченков и Корягин вернутся в команду

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    Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов рассказал об изменения в составе команды.

    «Александр Шарыченков и Глеб Корягин возвращаются в команду и будут биться за попадание в основной состав.

    О Дмитрии Синицыне пока не знаю. Он получил серьезную травму, была сделана операция. Есть кое-какие вопросы по его моральному состоянию. Но будем смотреть.

    Юусо Хиетанена мы уже продлили на два года. По поводу Егора Дугина, Анселя Галимова, Даниила Тарасова, Александра Еременко еще будем разговаривать.

    Лукаш Кашпар и Константин Горовиков – это отдельный разговор. По Косте Горовикову есть такая поговорка: «Время не делает нас моложе, красивее и вкуснее». Как бы жалко ни было, но с ними, скорее всего, расстанемся.

    Очень доволен тем, как отыграл Максим Соловьев. Благодарен ему за терпение», – заявил Сафронов.

    Напомним, Карягин провел регулярный чемпионат в «Ладе». В 46 матчах он набрал 5 (1+4) очка при коэффициенте полезности «-1». Шарыченков выступал за «Югру». В 21 матче он отразил 92% бросков при коэффициенте надежности 2,25.

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