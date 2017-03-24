НХЛ. Кучеров стал первой звездой дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Третьей звездой стал голкипер «Оттавы» Майк Кондон, отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Питтсбургом» (2:1 Б) и одержавший победу в серии буллитов.
Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Джордан Эберле, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо» (7:4).
Первой звездой признан форвард «Тампы» Никита Кучеров с хет-триком в ворота «Бостона» (6:3).
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