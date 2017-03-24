Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой стал голкипер «Оттавы» , отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Питтсбургом» (2:1 Б) и одержавший победу в серии буллитов.

Второй звездой стал форвард Джордан Эберле, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо» (7:4).

Первой звездой признан форвард Никита Кучеров с хет-триком в ворота «Бостона» (6:3).