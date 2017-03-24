Капитан Сидни Кросби нанес травму пальца защитнику «Оттавы» .

В одном из эпизодов первого периода матча канадец задел Мето клюшкой и нанес ему повреждение. Судьи в игре не нашли нарушения правил со стороны Кросби.

Игрок «Сенаторс» покинул лед, по словам главного тренера клуба Ги Буше, ему придется пропустить несколько недель.

Матч в итоге выиграла – 2:1 Б.

ВИДЕО

Кросби забил супергол, дал сопернику в пах и лишился двух зубов