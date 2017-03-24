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    «Оттава» – «Питтсбург». Кросби нанес травму пальца защитнику хозяев Мето

    Теги травмы Питтсбург Оттава Сидни Кросби Марк Мето НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби нанес травму пальца защитнику «Оттавы» Марку Мето

    В одном из эпизодов первого периода матча канадец задел Мето клюшкой и нанес ему повреждение. Судьи в игре не нашли нарушения правил со стороны Кросби. 

    Игрок «Сенаторс» покинул лед, по словам главного тренера клуба Ги Буше, ему придется пропустить несколько недель. 

    Матч в итоге выиграла «Оттава» – 2:1 Б. 

    ВИДЕО

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