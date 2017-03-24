«Оттава» – «Питтсбург». Кросби нанес травму пальца защитнику хозяев Мето
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби нанес травму пальца защитнику «Оттавы» Марку Мето.
В одном из эпизодов первого периода матча канадец задел Мето клюшкой и нанес ему повреждение. Судьи в игре не нашли нарушения правил со стороны Кросби.
Игрок «Сенаторс» покинул лед, по словам главного тренера клуба Ги Буше, ему придется пропустить несколько недель.
Матч в итоге выиграла «Оттава» – 2:1 Б.
Кросби забил супергол, дал сопернику в пах и лишился двух зубов
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.