Скудра останется главным тренером «Торпедо» в сезоне-2017/18

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра сообщил, что продолжит работу в команде в следующем сезоне.

«У меня состоялась встреча с Валерием Павлиновичем Шанцевым (губернатор Нижегородской области – прим.). Подвели итоги сезона, побеседовали. Разговор получился конструктивным. Могу сказать, что приняли решение о дальнейшем сотрудничестве, я остаюсь в клубе и продолжаю выполнять контрактные обязательства. Рад трудиться в такой организации, как «Торпедо», – сказал Скудра.

Действующий контракт тренера рассчитан до конца сезона-2017/18 с возможностью продления еще на один год.

По итогам регулярного чемпионата «Торпедо» заняло 6-е место на Западе, набрав 104 очка. В первом раунде плей-офф команда проиграла московскому «Динамо» со счетом 1-4.