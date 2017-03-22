Форвард Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (3:5) и был назван третьей его звездой.

В первом периоде россиянин ассистировал Виктору Хедману, во втором отличился сам. Это позволяло «Лайтнинг» дважды сравнивать счет.

Всего у Кучерова стало 73 (34+39) очка в 65 матчах при полезности «+10». Он вышел на 3-е место в гонке снайперов лиги, которое разделил с Владимиром Тарасенко из «Сент-Луиса».