НХЛ. Кучеров забросил 34-ю шайбу в сезоне и разделил 3-е место в гонке снайперов с Тарасенко
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (3:5) и был назван третьей его звездой.
В первом периоде россиянин ассистировал Виктору Хедману, во втором отличился сам. Это позволяло «Лайтнинг» дважды сравнивать счет.
Всего у Кучерова стало 73 (34+39) очка в 65 матчах при полезности «+10». Он вышел на 3-е место в гонке снайперов лиги, которое разделил с Владимиром Тарасенко из «Сент-Луиса».
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