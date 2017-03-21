В Москве проходит панихида по Сергею Гимаеву

В Москве в эти минуты проходит церемония прощания с .

Попрощаться с заслуженным тренером в ЛДС ЦСКА пришло много болельщиков.

Отпевание планировалось на Химкинском кладбище — с 13:00 до 14:00. Похороны — с 14:00 до 15:00.

Многократный чемпион СССР, известный телекомментатор и эксперт в субботу скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

Прощание с Наиличем. Это прямо сейчас. То есть в 12, как планировалось, оно не закончится. Люди идут и идут. pic.twitter.com/kAY5imEx1R — Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 марта 2017 г.

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