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    В Москве проходит панихида по Сергею Гимаеву

    Теги болельщики Сергей Гимаев-старший фото

    В Москве в эти минуты проходит церемония прощания с Сергеем Гимаевым.

    Попрощаться с заслуженным тренером в ЛДС ЦСКА пришло много болельщиков.

    Отпевание планировалось на Химкинском кладбище — с 13:00 до 14:00. Похороны — с 14:00 до 15:00.

    Многократный чемпион СССР, известный телекомментатор и эксперт в субботу скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

     

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    Великий финал с комментариями Гимаева

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