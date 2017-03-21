В Москве проходит панихида по Сергею Гимаеву
В Москве в эти минуты проходит церемония прощания с Сергеем Гимаевым.
Попрощаться с заслуженным тренером в ЛДС ЦСКА пришло много болельщиков.
Отпевание планировалось на Химкинском кладбище — с 13:00 до 14:00. Похороны — с 14:00 до 15:00.
Многократный чемпион СССР, известный телекомментатор и эксперт в субботу скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
Прощание с Наиличем. Это прямо сейчас. То есть в 12, как планировалось, оно не закончится. Люди идут и идут. pic.twitter.com/kAY5imEx1R— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 марта 2017 г.
Дружище. Памяти Сергея Гимаева
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.